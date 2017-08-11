«البيئة»: وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بصدد إطلاق أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، تتمثل في إنشاء وحدة مركزية للمراقبة الآنية لجودة الهواء ومراقبة الانبعاثات من المصدر.

من جهته قال نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد، أن “هذه المبادرة من ضمن منظومة مبادرات أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تصل إلى مايقارب الستين مبادرة”.

وأضاف: “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نصيبها من هذه المبادرات تقريباً 17 مبادرة تحت إشراف مباشر من معالي وزير البيئة”.

واستطرد: “الهدف من هذه المبادرة هو تطوير العمل القائم في الأرصاد من ناحية مراقبة جودة الهواء من خلال إيجاد منصة الكترونية تربط محطات مراقبة جودة الهواء الخاصة بالهيئة جميعاً وربطها مع جهات حكومية وشبه حكومية مثل أرامكو وسابك وهيئة تطوير منطقة الرياض”.

وأكد الأنصاري في ختام الاتصال أن “الهدف من المبادرة هو الوصول لأحد أهداف الرؤية وهو الحد من التلوث ومراقبة جودة الأوساط البيئة وأهمها وسط الهواء”.