 أبا الخيل: برنامج «العمل الحر» يهدف لتسجيل المواطنين في نظام التأمينات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

أبا الخيل: برنامج «العمل الحر» يهدف لتسجيل المواطنين في نظام التأمينات (فيديو)

0
 
تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، برنامجا لتحفيز وتشجيع السعوديين والسعوديات ‘‘هدف‘‘ الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار.

وعليه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد ‘‘إن برنامج العمل الحر برنامج تحفيزي لتشجيع المواطنين للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن حمايتهم اجتماعيا هم وأسرهم وتوسيع فرص العمل لهم”.

واستطرد، هذه خطوة أولى وسيلحقها خطوات أخرى بإذن الله كلها تصب في توطين الوظائف وحماية الشباب اجتماعياً وحمايتهم من العمالة الوافدة في السوق.

وأوضح، أن المستفيدين من البرنامج هم جميع المواطنين غير المسجلين في وظائف في القطاع الخاص والحكومي، وكذلك الطلاب، كما أنه يساهم في تغطية كافة الأنشطة التي تدر دخلا سواء خدمية أوصناعية أو تجارية أو أي نوع من النشاطات.

وكشف أن هناك اشتراطات لبرنامج ‘‘العمل الحر‘‘ سيتم الإعلان عنها قريباً، لافتاً إلى أن البرنامج مرن ويرحب بأي شيء يتعلق بخدمة الشباب سواء الطلاب ورواد الأعمال أوالمستثمرين.

شاهد ايضا

رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو)

رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو)

صدقة عن والدتها.. مواطنة تدشن مؤسسة «خير السعودية» لتفريج كرب المحتاجين

صدقة عن والدتها.. مواطنة تدشن مؤسسة «خير السعودية» لتفريج كرب المحتاجين

«المنظمة الدولية للطيران المدني» ترفض تسييس قطر أزمتها مع الملاحة الجوية

«المنظمة الدولية للطيران المدني» ترفض تسييس قطر أزمتها مع الملاحة الجوية

25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة

25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>