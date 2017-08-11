أبا الخيل: برنامج «العمل الحر» يهدف لتسجيل المواطنين في نظام التأمينات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، برنامجا لتحفيز وتشجيع السعوديين والسعوديات ‘‘هدف‘‘ الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار.

وعليه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد ‘‘إن برنامج العمل الحر برنامج تحفيزي لتشجيع المواطنين للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن حمايتهم اجتماعيا هم وأسرهم وتوسيع فرص العمل لهم”.

واستطرد، هذه خطوة أولى وسيلحقها خطوات أخرى بإذن الله كلها تصب في توطين الوظائف وحماية الشباب اجتماعياً وحمايتهم من العمالة الوافدة في السوق.

وأوضح، أن المستفيدين من البرنامج هم جميع المواطنين غير المسجلين في وظائف في القطاع الخاص والحكومي، وكذلك الطلاب، كما أنه يساهم في تغطية كافة الأنشطة التي تدر دخلا سواء خدمية أوصناعية أو تجارية أو أي نوع من النشاطات.

وكشف أن هناك اشتراطات لبرنامج ‘‘العمل الحر‘‘ سيتم الإعلان عنها قريباً، لافتاً إلى أن البرنامج مرن ويرحب بأي شيء يتعلق بخدمة الشباب سواء الطلاب ورواد الأعمال أوالمستثمرين.