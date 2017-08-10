 25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة | صحيفة تواصل الالكترونية

25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة

0
25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة

تولصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إنها استقبلت حوالي 25 حالة اشتباه في تسمم غذائي بـ “عرعر”، وأنها تعاملت مع الأمر، حتى استقرت جميع الحالات.

وقالت إدارة صحة الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “صحة الشمالية استقبلت 17 حالة إشتباه تسمم في مدينة عرعر وتم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم.. وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد”، قبل أن تضيف: “ارتفاع عدد حالات اشتباه التسمم الغذائي الى 25 حالة وتم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم.. وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد”.

من جانبهم، طالب متداولو تغريدات إدارة صحة الشمالية بالإعلان عن اسم المتسبب في حالات التسمم، سواء كان فردا أو مطعما، والتشهير به، لكي تتوقف الناس عن التعامل معه.

شاهد ايضا

مختص: النظر للشمس وقت الكسوف قد يسبب «العمى»

مختص: النظر للشمس وقت الكسوف قد يسبب «العمى»

الرياض.. الإطاحة بـ4 مروجين للمخدرات عبر الإنترنت (صور)

الرياض.. الإطاحة بـ4 مروجين للمخدرات عبر الإنترنت (صور)

بالصور.. هيئة الاتصالات تغلق فرعين لـ«STC» و«موبايلي» بسبب هذه المخالفات

بالصور.. هيئة الاتصالات تغلق فرعين لـ«STC» و«موبايلي» بسبب هذه المخالفات

المملكة تدين حادث الدهس في العاصمة الفرنسية باريس

المملكة تدين حادث الدهس في العاصمة الفرنسية باريس

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>