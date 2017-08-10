25 حالة تسمم غذائي بـ«عرعر».. و«الصحة»: جميع الحالات مستقرة

تولصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إنها استقبلت حوالي 25 حالة اشتباه في تسمم غذائي بـ “عرعر”، وأنها تعاملت مع الأمر، حتى استقرت جميع الحالات.

وقالت إدارة صحة الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “صحة الشمالية استقبلت 17 حالة إشتباه تسمم في مدينة عرعر وتم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم.. وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد”، قبل أن تضيف: “ارتفاع عدد حالات اشتباه التسمم الغذائي الى 25 حالة وتم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم.. وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد”.

من جانبهم، طالب متداولو تغريدات إدارة صحة الشمالية بالإعلان عن اسم المتسبب في حالات التسمم، سواء كان فردا أو مطعما، والتشهير به، لكي تتوقف الناس عن التعامل معه.