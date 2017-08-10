 بالصور.. هيئة الاتصالات تغلق فرعين لـ«STC» و«موبايلي» بسبب هذه المخالفات | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. هيئة الاتصالات تغلق فرعين لـ«STC» و«موبايلي» بسبب هذه المخالفات

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بالصور.. هيئة الاتصالات تغلق فرعين لـ«STC» و«موبايلي» بسبب هذه المخالفات

تواصل – فريق التحرير:

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، خدمات فرع شركة الاتصالات السعودية “STC” في طريق الملك فهد بالرياض، بسبب مخالفات تتضمن عدم الشفافية.

وأوضحت هيئة الاتصالات، عبر حسابها على “تويتر”، أنه تم إغلاق الفرع لعدم الشفافية والوضوح، ومخالفة وثيقة حماية المستخدم، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.

كما أوقفت الهيئة خدمات فرع شركة “موبايلي” بطريق الملك عبدالله في الرياض، وأمرت بإغلاقه لعدم الشفافية والوضوح ومخالفة وثيقة حماية المستخدم، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.
 

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