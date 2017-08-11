مواطن يوثق تعرضه للغش بعد شرائه «رُمَّان» من سوق بالطائف.. و«الأمانة» تضبط البائع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت أمانة بلدية الهدا بمحافظة الطائف مع مقطع فيديو صوره مواطن يوثق كيفية تعرضه للغش أثناء شرائه “الرمان” من سوق الفواكه بعقبة الهدا، وضبطت الأمانة البائع وصادرت جزءا من بضاعته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره المواطن طريقة الغش التي تعرض لھا، حیث اشترى الرمان من محل في محافظة الطائف، لیفاجأ لاحقا حینما وصل إلى منتصف الكرتون أن أسفله مغطى بقطعتي كرتون صغیرتین، لرفع الكمیة وإيھام المشتري بامتلاء البضاعة في الداخل.

وفور تداول الفيديو تحركت الأمانة – ممثلة في بلدية الھدا الفرعیة – لمعالجة شكوى المواطن، حیث تمكنت من ضبط البائع ومصادرة المواد المخالفة في بسطته، حیث تبین أن كافة الكراتین الموجودة لديه تحتوي على الخدعة نفسھا.

وكان أمین الطائف المھندس محمد آل ھمیل قد وجه بضرورة التأكد مما جاء بالمقطع، وتطبیق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت أنه يقوم بمثل ھذا التلاعب والغش التجاري.