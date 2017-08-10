المتحدث الرسمي لقوات التحالف يدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة تابعت ما نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بشأن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، مؤكدا أنهم يعملون جاهدين لتسخير كافة الإمكانات والجهود لوصول الرحلات التجارية ورحلات نقل الركاب والرحلات الإغاثية إلى جميع مطارات الجمهورية اليمنية (صنعاء ، عدن ، الحديدة ، سيئون ، المكلا ، سوقطرة) عبر إصدار التصاريح الجوية لكافة الطلبات الواردة إليها، وتخصيص مطار بيشة الإقليمي لتنظيم حركة النقل الجوي، وبما ينسجم مع تطبيق القرارالأممي (2216).

وقال ‘‘إن إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية، جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات ميليشيا الحوثيي المسلّحة التي تستغله لتهريب الأسلحة‘‘ ولذلك فقد تم تخصيص المطارات اليمنية بالمناطق المحررة والآمنة كمطارات بديلة وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وعليه فإنه لا يمكن وصف اتخاذ إجراءات احترازية لسلامة الطائرات المدنية والركاب وكذلك الأطقم الجوية العاملة عليها والمتجهة لمطار صنعاء بالمعاناة للشعب اليمني.

وأوضح المالكي، أن ماتم إصداره من تصاريح جوية لجميع مطارات الجمهورية اليمنية منذ بداية العمليات حتى الآن بلغ (5765) تصريحا جويا للرحلات التجارية ونقل الركاب ورحلات الإغاثة الإنسانية.

ودعا العقيد المالكي الأمم المتحدة للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء، عبر تخصيص إدارة امن خاصة، مؤكدا أنه في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية.