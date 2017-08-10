مختص: النظر للشمس وقت الكسوف قد يسبب «العمى»

تواصل – واس:

حذر عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون استشاري طب العيون الدكتور وسيم عبد العزيز عالم من خطورة النظر في قرص الشمس خاصة في وقت كسوف الشمس وأهمية الوقاية من أشعة الشمس وحماية العينين طوال موسم الصيف.

وأشار إلى أن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على العين تسبب ضررا شديدا في شبكية العين في حالات يطلق عليها (عمى الكسوف الشمسي) وهو الذي يصيب من يحدقون أبصارهم في قرص الشمس مباشرة لمتابعة عملية الكسوف فيؤدي ذلك إلى إتلاف خلايا الضوء الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين بسبب التعرض لهذه الأشعة ذات الطاقة العالية.

ونصح الدكتور وسيم بشراء نظارات شمسية أصلية وغير مقلدة, مشدداً على أهمية استخدام النظارات الشمسية الأصلية لوقاية العينين من أشعة الموجات فوق البنفسجية ذات الأضرار الشديدة على أجزاء العين المختلفة منها مرض ظفرة العين أو اللحمية الذي يعني نمو أنسجة غير طبيعية تسبب الحساسية بالعين قد تتعدى ذلك إلى التأثير على مستوى النظر كما يعرض العين للإصابة الكتاركت أو الساد لتأثير الأشعة فوق البنفسجية على عدسة العين وتحويلها من اللون الشفاف إلى اللون المعتم.

وقد حذرت الجمعية السعودية لطب العيون في نشرة صحية أصدرتها من أضرار الشمس على العين وناشدت الجميع بالوقاية منها، مؤكدة ضرورة وضع النظارات الشمسية (الأصلية) الحملة متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمعية طب العيون وذكرت استعداد الجمعية لتلقي أي استفسارات عن مشكلات العيون عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية (هنا)‏, أو حساب الجمعية بتويتر @SaudiOphtha .