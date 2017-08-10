وكيل «الداخلية» يزور الجندي «التليدي» مصاب الحد الجنوبي

تواصل – واس:

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء ركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الخميس، بزيارة الجندي محمد بن رشيد التليدي، أحد عناصر الأفواج الأمنية بمنطقة عسير الذي تعرض مؤخرا ﻹصابة أثناء مشاركته مع القوات البرية بالحد الجنوبي.

ونقل اللواء القحطاني تحيات واعتزاز سمو وزير الداخلية بما قدمه التليدي، وما يقدمه زملاءه بالقطاعات الأخرى وحرصهم على مباشرة مهامهم وأداء واجباتهم تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم على أكمل وجه جنباً لجنب مع زملائهم في كافة القوات العسكرية.

من جهته عبر التليدي عن شكره لسمو وزير الداخلية والوقوف على حالة المصابين وتلمس احتياجاتهم، مؤكدا أن ما أصابهم وسام شرف وفخر، في سبيل الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.