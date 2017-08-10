شرطة الجوف تعثر على جثة المشتبه به في جريمة قتل «قارا»

تواصل – أحمد الرمال:
إلحاقا لما نشر عن تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر لإطلاق النار أدى إلى وفاته أمام منزله بضاحية قارا، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات من الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي تم حصر الشبهات حول أحد الأشخاص يقيم في نفس الحي نظراً لتغيبه عن مقر سكنه بعد الحادثة وامتلاكه لسيارة مشابهة للمستخدمة بالحادثة، وبعد تكثيف التحريات حوله توفرت معلومات تفيد بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه قبل وفاته.
وأضاف النومس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عنه، وعند الساعه الواحدة ظهر هذا اليوم الخميس، ورد لمركز شرطة قارا بلاغا عن وجود مواطن بالعقد الثالث من العمر متوفى بظهرة خوعاء، وتم انتقال المختصين وقصاص الأثر والنيابة العامة للموقع، وعثر على الشخص المشتبه به متوفى وبه إصابة بليغة بالوجه وبالرأس نتيجة مقذوف ناري وبجواره سلاح رشاش، ولَم يلاحظ وجود آثار عراك أو ما يشير إلى حدوث مقاومة وتم نقل جثمانه لإكمال الإجراءات وتحريز السلاح الناري.
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