شرطة الجوف تعثر على جثة المشتبه به في جريمة قتل «قارا»

إلحاقا لما نشر عن تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر لإطلاق النار أدى إلى وفاته أمام منزله بضاحية قارا، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات من الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي تم حصر الشبهات حول أحد الأشخاص يقيم في نفس الحي نظراً لتغيبه عن مقر سكنه بعد الحادثة وامتلاكه لسيارة مشابهة للمستخدمة بالحادثة، وبعد تكثيف التحريات حوله توفرت معلومات تفيد بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه قبل وفاته.