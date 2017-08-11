احترس.. اللحوم المصنعة تصيب بهذه الأمراض

تواصل – وكالات:

تحث توجيهات النظام الغذائي الصحي على عدم أكل اللحوم المصنّعة، مثل السجق والهوت دوغ واللانشون والبيبروني الذي يُستخدم في إعداد البيتزا.

سواء كانت لديك مشكلة صحية مثل السكري أو الكولسترول أو ضغط الدم، أو كنت تسعى لحماية نفسك من هذه الأمراض بعد بلوغ الـ 40 عليك الابتعاد عن هذه اللحوم، وإليك الأسباب:

1- الوزن والبدانة: اللحوم المصنّعة غنية بالدهون والملح، وكلاهما يسبب زيادة الوزن والبدانة، كما ترتبط هذه الدهون بزيادة الالتهابات المصاحبة للسمنة.

2- أمراض القلب: إلى جانب الدهون والملح، كثير من اللحوم المصنّعة يتم طبخها مدخّنة، وهو ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- الانتفاخ: الصوديوم هو المكوّن الرئيسي في الملح ويوجد بكثرة في اللحوم المصنّعة، وهو مع الدهون عامل هام وراء الانتفاخ بعد أكل هذه النوعية من اللحوم.

4- مشاكل القولون: تشكّل البكتريا الصديقة في القولون نسبة 70 بالمائة من جهاز المناعة، ويؤدي أكل اللحوم المصنّعة، كذلك تفيد الدراسات أن امتصاص هذه اللحوم عبر جدار الأمعاء يؤثّر سلباً على الشعيرات الموجودة على الجدار والتي تقوم بعملية تمرير المغذيات من الجهاز الهضمي إلى الدم، فتتدهور صحة القولون.

5- سرطان القولون: وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يرتبط الاستهلاك المنتظم للحوم المصنّعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

6- ضغط الدم: يرتبط الاستهلاك المنتظم للحوم المصنّعة بارتفاع ضغط الدم.

7- سرطان المثانة: وفقاً لدراسة نشرتها دورية “كلينيكال أند اكسبريمنتال ميديسن” تتضاعف مخاطر الإصابة بسرطان المثانة مع أكل اللحوم المصنّعة بانتظام.

8- السكري: الدهون الموجودة في اللحوم المصنّعة عامل مسبب للسكري، على الرغم من أنها لا تحتوي على السكر.

9- الغدة الدرقية: وفقاً لدراسات من “مايو كلينيك” توجد صلة بين خلل وظائف الغدة الدرقية، وسرطان هذه الغدة، وبين تناول اللحوم المصنّعة بانتظام وخاصة الهوت دوغ.

10- سرطان المعدة والبنكرياس: تحذّر توصيات الجمعية الأمريكية للسرطان من أكل اللحوم المصنّعة بانتظام، لارتباط الاستهلاك المفرط لها بسرطاني المعدة والبنكرياس.

11- الزهايمر: وجدت أبحاث أُجريت في مستشفى رود أيلاند صلة بين الإفراط في أكل اللحوم المصنّعة وبين الإصابة بالزهايمر في الشيخوخة.