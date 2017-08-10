هرباً من الزحام.. ألماني يسبح يومياً للذهاب إلى العمل

تواصل – وكالات:

لم يتحمل الألمانى بنجامين ديفيد ركوب السيارة أو الدراجة عبر شوارع ميونيخ المزدحمة يوميا للذهاب إلى العمل فقرر الذهاب سباحة، نتيجة الإزدحام والتأخر عن موعد العمل.

يضع ديفيد الكمبيوتر الشخصى الخاص به وملابسه فى حقيبة ضد الماء على ظهره ويرتدى زى السباحة ويبدأ رحلته اليومية فى مياه نهر إيسار.

وقال ديفيد: “هذا أمر منعش على نحو رائع كما أنها الطريقة الأسرع، كنت أذهب باستخدام الدراجة أو السيارة أو مترجلا وكان الأمر يتطلب المزيد من الوقت. واليوم كان التيار قويا واستغرقت الرحلة حوالي 12 دقيقة فقط” وفقاً لـ”رويترز”.