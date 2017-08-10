 «إل جي» تعلن عن هاتف V30 مع أكبر فتحة عدسة في العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

«إل جي» تعلن عن هاتف V30 مع أكبر فتحة عدسة في العالم

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«إل جي» تعلن عن هاتف V30 مع أكبر فتحة عدسة في العالم

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة إل جي اليوم، أن هاتفها الذكي المرتقب “V30” سوف يأتي مع تقنيات مبتكرة في مجال التصوير، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانها أن الجهاز سوف يأتي مع شاشة من نوع “OLED”.

ذكرت الشركة في بيانها أن هذا سيسمح لأجهزة الاستشعار باستقطاب المزيد من الضوء حيث ان الصور في هاتف V30 بفتحة عدسة f/1.6 ستكون أكثر إشراقاً مقارنة بالصور من عدسة هاتف V20 بنسبة 25% .

وأضافت ان الكاميرا الجديدة في هاتف V30 ستكون اصغر بنسبة 30% عن الكاميرا السابقة في هاتف V20 مع وجود خاصية المثبت التلقائي بالليزر AF وايضاً المثبت البصري OIS والمثبت الالكتروني للصورة EIS وهذا سيمنح الكاميرا القدرة على تقليل التشويش في الحواف بنسبة 33% خصوصا مع الكاميرا الخاصة بالزاوية الواسعة .

وأشارت إلى الهاتف الجديد سيقدم ميزة الكاميرا المزدوجة حيث ستكون الكاميرا العادية بدقة 16MP والأخرى للزاوية الواسعة بدقة 13MP .

 

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