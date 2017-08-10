نائب أمير مكة: تنفيذ 10 مشاريع في الأماكن المقدسة بتكلفة 300 مليون ريال (فيديو)

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كشف الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، مساء الأربعاء، عن تنفيذ هيئة تطوير مكة 10 مشاريع في المشاعر المقدسة بتكلفة 300 مليون ريال.

وقال الأمير عبد الله في حديث مع قناة “الإخبارية”: إن “اطلعت على 10 مشاريع نفذتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بعد موسم حج العام الماضي، وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام”.

وأضاف: “تكلفت هذه المشاريع تجاوزت 300 مليون ريال، وجميعها نفذت في المشاعر المقدسة، منها مشاريع لتسهيل حركة النقل بين المشاعر وأخرى لتلطيف الأجواء”.

وأكد نائب أمير مكة على أن المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون تفرقة وتمييز وستقدم كل الخدمات على حدٍ سواء، وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين.