 نائب أمير مكة: تنفيذ 10 مشاريع في الأماكن المقدسة بتكلفة 300 مليون ريال (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

نائب أمير مكة: تنفيذ 10 مشاريع في الأماكن المقدسة بتكلفة 300 مليون ريال (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، مساء الأربعاء، عن تنفيذ هيئة تطوير مكة 10 مشاريع في المشاعر المقدسة بتكلفة 300 مليون ريال.

وقال الأمير عبد الله في حديث مع قناة “الإخبارية”: إن “اطلعت على 10 مشاريع نفذتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بعد موسم حج العام الماضي، وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام”.

وأضاف: “تكلفت هذه المشاريع تجاوزت 300 مليون ريال، وجميعها نفذت في المشاعر المقدسة، منها مشاريع لتسهيل حركة النقل بين المشاعر وأخرى لتلطيف الأجواء”.

وأكد نائب أمير مكة على أن المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون تفرقة وتمييز وستقدم كل الخدمات على حدٍ سواء، وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين.

شاهد ايضا

السديس: 10 آلاف موظف من منسوبي «رئاسة الحرمين» لخدمة الحجاج

السديس: 10 آلاف موظف من منسوبي «رئاسة الحرمين» لخدمة الحجاج

رئيس بلدية القطيف: 18 مليون ريال خسائر مالية جراء الأعمال الإرهابية بـ«العوامية» (فيديو)

رئيس بلدية القطيف: 18 مليون ريال خسائر مالية جراء الأعمال الإرهابية بـ«العوامية» (فيديو)

«التعليم»: تأسيس مركز متخصص لتطوير تعليم «الإنجليزية»

«التعليم»: تأسيس مركز متخصص لتطوير تعليم «الإنجليزية»

مستشار بالديوان الملكي: يُمكن للحجاج القادمين من الدوحة الدخول جواً على أي خطوط إلا «القطرية»

مستشار بالديوان الملكي: يُمكن للحجاج القادمين من الدوحة الدخول جواً على أي خطوط إلا «القطرية»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>