 متهور يقود سيارته بسرعة 180كم ويتسبب في حادث تصادم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

متهور يقود سيارته بسرعة 180كم ويتسبب في حادث تصادم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شخص بقيادة سيارة بسرعة جنونية على أحد الطرق بالمملكة، وصلت لـ180 كم بالساعة، مما تسبب في اصطدامه بسيارة أخرى، بعد أن عجز عن السيطرة على سيارته.

وقوبل المقطع بموجة من الاستياء والاستنكار من المغردين منددين بتهور البعض في القيادة، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الأمر.

هذا ولم يتسن لـ”تواصل” معرفة موقع أو توقيت هذا المقطع بدقة، والذي يدق ناقوس الخطر حول تهور بعض السائقين في القيادة.

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