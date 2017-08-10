بالأسماء.. «تعليم الجوف» يعتمد تعيين حراس مدارس البنات وزوجاتهم

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم، تعيين حراس مدارس البنات وزوجاتهم في بالمنطقة.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

تركي رغيان طراد الرويلي وزوجته مدينه محمد عشوي الرويلي سكاكا، حمدان عيادة صالح العنزي وزوجته طلقه عبدالله فائز العنزي سكاكا، لافي مفلح مفضي الرويلي وزوجته صالحه ركيان جبهان الرويلي سكاكا، بدر عديد عويد الرويلي وزوجته اريج نزال عويد الرويلي سكاكا، زياد عوض فريان الرويلي وزوجته سيله الغضبان الجحيش الرويلي سكاكا، فادي ثروي هلهول الرويلي وزوجته مرزوقه زومان عطاء الرويلي سكاكا، زميم خليفه شقان الحازمي وزوجته الطرفاء جليدان عقاب الحازمي سكاكا، غاصب سالم ضاحي الفهيقي وزوجته عريفه عايد مزلوه الفهيقي سكاكا، سعود حمد سحيمان الحازمي وزوجته الطرقاء حمود هديب الحازمي سكاكا، عمار عايد عميان الرويلي وزوجته ختمه رجيج بشير الرويلي سكاكا، راضي جزاع راضي العنزي وزوجته فاطمه عوض عبدالله العنزي سكاكا، راضي مثقال الحيفان الشمري وزوجته منيره صياح عياده الشمري سكاكا، شجاع سبيت هليل الرويلي وزوجته العوفي حمدي غازي الرويلي سكاكا، سعود سليمان مشرف الحازمي وزوجته حكمه سويلم مشرف الحازمي سكاكا، خلف عباس فجر الرويلي وزوجته بدور سيار قرقر الرويلي سكاكا، عبدالله ناوي غياض الشراري وزوجته نادية فريح سكيت الشراري دومة الجندل، عبدالرحمن فهد حسين العواد وزوجته نوره مرزوق عويضه الشراري دومة الجندل، هلهول سالم هلهول الصقر وزوجته مريم عبدالكريم ابراهيم المنديل دومة الجندل، زويد حواس عقلاء الشمري وزوجته صالحه غضيان سويد الشمري دومة الجندل، محمد مليح مويشي الرويلي وزوجته مشاعل محمد الحميدي العنزي دومة الجندل، وليد سلام لافي الشراري وزوجته صبره محمد راضي الشراري طبرجل، فرحان سعود مفرح الشراري وزوجته ختمه مبارك دافي الشراري طبرجل، ماجد بريدان سويلم الشراري وزوجته جواهر حامد خميس الشراري طبرجل، صامد صمصوع بشير الشراري وزوجته هدى مساعد علي الشراري طبرجل، لافي طحران مسلم الشراري وزوجته حنان فليح مناحي الشراري طبرجل، زعل محمد سالم الشراري وزوجته نوره حامد سالم الشراري طبرجل، عبدالله سالم عيد الشراري وزوجته مقبوله هلال يتيم الشراري طبرجل، صلاح صياح الدبيش الشراري وزوجته قبله مضحي حامد الشراري طبرجل، عبدالله ناجح سمير الشراري وزوجته هناء قبلان سمير الشراري طبرجل، سعود القرطي سالم الشراري وزوجته طفله الادهم هايل الشراري طبرجل، فرحان عبدالله كايد الشراري وزوجته فاطمه مضحي حامد الشراري طبرجل، سليم دنيعان مسند الشراري وزوجته مريم صبيح مسند الشراري طبرجل، مرضي خليف دريعان الرويلي وزوجته نوره زعيري الرويلي صوير.