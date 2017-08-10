 الرئيس اليمني: التحالف العربي بقيادة المملكة وقف إلى جانب شعبنا | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الرئيس اليمني: التحالف العربي بقيادة المملكة وقف إلى جانب شعبنا «مدني جدة» يُنقذ 30 شخصاً بعد اندلاع حريق في بناية من 3 أدوار «الأعلى للقضاء»: معالجة نقص المعاملات في «محاكم الاستئناف» بتوجيه خطاب «العمل» تنهي إجراءات 87 يتيماً ممن يرغبون بالسفر مع أسرهم الحاضنة رسمياً.. وزير التعليم يعتمد طي قيد المحاضرة «بعلبكي» وإنهاء خدماتها بجامعة الشمالية بالصور.. إحباط تهريب 15 ألف حبة «كبتاجون» و«ترامادول» في إرسالية «أثاث منزلي» السطو على صراف البنك الأهلي التجاري في بحرة.. فجر اليوم وزير التجارة: «مراس» سيقضي على الترهّل في إنهاء الإجراءات الحكومية (فيديو) «الغذاء والدواء» تضبط 46 طنًا من الدجاج والأسماك والعسل الفاسد بالرياض صحيفة صهيونية: فضائح الفساد تطارد نتنياهو وأسرته النقد تُلزم شركات التأمين بإعادة المبالغ غير المنقضية للمؤمَّن له خلال 3 أيام بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 804 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

الرئيس اليمني: التحالف العربي بقيادة المملكة وقف إلى جانب شعبنا

0
الرئيس اليمني: التحالف العربي بقيادة المملكة وقف إلى جانب شعبنا

تواصل – واس:

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدور الإيجابي والمحوري لدول التحالف العربي ‏بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مثل هذه ‏المرحلة الاستثنائية.‏

وأكد، خلال ترؤسه، اليوم، في الرياض اجتماعاً برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب ‏اليمني، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة ‏المدنية اليمني، عبدالعزيز جباري الدور الإيجابي، مشيراً إلى أن الحوثي وصالح ينفذون مشروعهم ‏الإنقلابي القائم على الاستبداد والقتل والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار خدمة لأطراف خارجية ‏لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.‏

وجدد الرئيس اليمني تمسك الحكومة الشرعي بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، مضيفاً ‏أن الشرعية ستظل تنشد السلام، حتى يتحقق حلم الشعب اليمني في إقامة الدولة المدنية ‏الاتحادية التي اتفقت عليها كل الأطياف السياسية عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل.

‏وأشار إلى أن الشرعية باتت على مشارف النصر الكبير ‏بإنهاء الإنقلاب وعوده مؤسسات ‏الدولة، وستنتصر حتماً على أوهام الانقلابيين وأحلام المرجفين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية.‏

شاهد ايضا

«مدني جدة» يُنقذ 30 شخصاً بعد اندلاع حريق في بناية من 3 أدوار

«مدني جدة» يُنقذ 30 شخصاً بعد اندلاع حريق في بناية من 3 أدوار

«الأعلى للقضاء»: معالجة نقص المعاملات في «محاكم الاستئناف» بتوجيه خطاب

«الأعلى للقضاء»: معالجة نقص المعاملات في «محاكم الاستئناف» بتوجيه خطاب

«العمل» تنهي إجراءات 87 يتيماً ممن يرغبون بالسفر مع أسرهم الحاضنة

«العمل» تنهي إجراءات 87 يتيماً ممن يرغبون بالسفر مع أسرهم الحاضنة

رسمياً.. وزير التعليم يعتمد طي قيد المحاضرة «بعلبكي» وإنهاء خدماتها بجامعة الشمالية

رسمياً.. وزير التعليم يعتمد طي قيد المحاضرة «بعلبكي» وإنهاء خدماتها بجامعة الشمالية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>