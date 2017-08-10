الرئيس اليمني: التحالف العربي بقيادة المملكة وقف إلى جانب شعبنا

تواصل – واس:
ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدور الإيجابي والمحوري لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مثل هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد، خلال ترؤسه، اليوم، في الرياض اجتماعاً برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني، عبدالعزيز جباري الدور الإيجابي، مشيراً إلى أن الحوثي وصالح ينفذون مشروعهم الإنقلابي القائم على الاستبداد والقتل والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار خدمة لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.
وجدد الرئيس اليمني تمسك الحكومة الشرعي بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، مضيفاً أن الشرعية ستظل تنشد السلام، حتى يتحقق حلم الشعب اليمني في إقامة الدولة المدنية الاتحادية التي اتفقت عليها كل الأطياف السياسية عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشار إلى أن الشرعية باتت على مشارف النصر الكبير بإنهاء الإنقلاب وعوده مؤسسات الدولة، وستنتصر حتماً على أوهام الانقلابيين وأحلام المرجفين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.