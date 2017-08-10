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رسمياً.. وزير التعليم يعتمد طي قيد المحاضرة «بعلبكي» وإنهاء خدماتها بجامعة الشمالية

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رسمياً.. وزير التعليم يعتمد طي قيد المحاضرة «بعلبكي» وإنهاء خدماتها بجامعة الشمالية
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى نتائج توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق فيما نسب إلى المحاضرة اللبنانية في جامعة الحدود الشمالية منى وليد بعلبكي من مخالفات في بلدها قبل التعاقد معها، والتي نصت على طي قيدها وإنهاء خدماتها من الجامعة وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها لأي جهة كانت حكومية أو أهلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن اللجنة المشكلة بقرار مدير جامعة الحدود الشمالية وتوجيه معالي وزير التعليم، خلصت إلى أن إجراءات التعاقد معها كانت وفق المتبع نظاماً ابتداءاً من ترشيح القسم المختص والكلية وموافقة صاحب الصلاحية ومتابعة عمادة هيئة التدريس والموظفين لإجراءات التعاقد معها حتى مباشرتها للعمل، كما أكدت نتائج التحقيق على صحة وثائقها ومصادقتها من جميع جهات الاختصاص اللبنانية وكذلك جهات الاختصاص السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان ( الملحقية والسفارة )، المناط بها التأكد من صحة وثائق المتعاقد وعدم وجود أي مانع أمني من الاستفادة من خدماتها.

وأضاف العصيمي أنه يأتي ضمن النتائج المعلنة تأكد اللجنة من مهنية السيدة بعلبكي من خلال حصولها على رخصة الممارسة الصحية من هيئة التخصصات الصحية السعودية بالرياض وصلاحية سريان هذه الرخصة المهنية حتى تاريخ 2020/1/11م . ومن المعلوم أن إجراءات منح الرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لا تقل شأناً عن إجراءات الجامعة لاسيما وأن الجامعة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامتها على الملحقية الثقافية في بلدان التعاقد، بينما الهيئة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامة المهنة على مصدر المؤهل  في بلد المتعاقد والخبرة بشكل مباشر.

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