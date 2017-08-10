قريباً.. «واتساب» يسمح بإرسال واستقبال الأموال داخل التطبيق

تواصل – وكالات :

كشفت مصادر تقنية أن الخطوة القادمة للتطبيق الأشهر “واتساب” الذي يمتلك أكثر من 1.3 مليار مستخدم هي إطلاق ميزة Whatsapp Payments المخصصة للدفع والتي تم إكتشافها من قبل فريق WABetaInfo في نسخة واتساب رقم 2.17.295 على أندرويد .

وسوف تسمح الخدمة الجديدة للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض داخل التطبيق حيث يظهر في شاشة أن الخدمة تسمح بـ ” التحويل البنكي إلى UPI” مع التذكير بأنك تحتاج إلى قبول سياسة الخصوصية وشروط الدفع في واتساب .

وذكرت المصادر إلى أن واتساب سوف تبدأ في اختبار الميزة الجديدة Whatsapp Payments قريباً في الهند والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية .