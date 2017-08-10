«الأعلى للقضاء»: معالجة نقص المعاملات في «محاكم الاستئناف» بتوجيه خطاب

تواصل – فريق التحرير:

وجه المجلس الأعلى للقضاء اليوم أنه لا حاجة لإعادة المعاملة كاملة التي ترفع إلى محاكم الاستئناف في حالة وجد فيها نقص، بل إكمالها بتوجيه خطاب، وذلك بهدف تسريع الإجراءات، بما يواكب الرؤية العدلية.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في تعميم لجميع المحاكم “أن قرار المجلس الأعلى للقضاء هو نتيجة لدراسة أعدها المجلس بشأن ما يحصل في ملف القضية التي ترفع للاستئناف من نواقص يتوقف عليها التدقيق، وقد انتهت الدراسة إلى مناسبة التعميم على محاكم الاستئناف بالتحقيق من نواقص القضية التي يتوقف عليها التدقيق ولا تتعلق بالموضوع، فإذا ظهر فيها شيء من ذلك، فيعاد ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفقا به نموذج موقع من رئيس الدائرة بتلك النواقص وطلب استكمالها، ولا حاجة إلى إصدار قرار بذلك.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني على عموم رؤساء محاكم الدرجة الأولى ضرورة التأكيد على مشرفي الدوائر القضائية وموظفي الاتصالات الإدارية بالتحقق من اكتمال ملف القضية واشتمالها على جميع ما يلزم للتدقيق قبل تصديرها إلى محكمة الاستئناف.

وأضاف وفقا للتعميم “إذا ظهر للدائرة المختصة في محكمة الاستئناف وجود نقص في ملف القضية يتوقف عليه التدقيق ولا يتعلق بالموضوع، فيعاد إلى محكمة الدرجة الأولى بكتاب من رئيس المحكمة مرفقا به نموذج موقع من رئيس الدائرة بتلك النواقص وطلب استكمالها، ولا حاجة إلى إصدار قرار إلا في الأحوال التي يجب فيها ذلك نظاما”.