«العمل» تنهي إجراءات 87 يتيماً ممن يرغبون بالسفر مع أسرهم الحاضنة

تواصل – الرياض:

أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الإجراءات اللازمة لـ”87″ يتيماً ممن يرغبون باستخراج وتجديد جوازات وتصاريح السفر للخارج مع أسرهم الحاضنة وذلك خلال الإجازة الصيفية للعام الحالي 1438 هـ، وبالتعاون مع المديرية العامة للجوازات بمنطقة الرياض.

وتبدأ تلك الإجراءات بمراجعة إدارة رعاية الأيتام بفرع الوزارة لتعبئة النماذج الخاصة بذلك وتحديد وجهة السفر ومدته والغرض منه، ومن ثم يتم استكمال النموذج بتحديد نوع الطلب “تجديد أو استخراج جواز أو تصريح سفر جديد” ليحصل المتقدم بعد دراسة طلبه من قبل الأخصائيين الاجتماعيين على الموافقة في حال انطباق الشروط عليه ليتم بعد ذلك مخاطبة المديرية العامة للجوازات بمنطقة الرياض لاستكمال ما تبقى من الإجراءات لديهم.

ومن جانبه، أوضح يوسف بن مسفر السيالي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بأن هناك عدة ضوابط وشروط لسفر الأيتام مع أسرهم الحاضنة للخارج، وتتعلق هذه الضوابط بالوقت والعمر والغرض من السفر، إذ تتم دراسة الطلب من قبل الأخصائيين الاجتماعيين في إدارة رعاية الأيتام للتأكد من انطباق الشروط على الأسرة والابن بحيث لا يؤثر السفر على دراسة الابن أو يتعارض مع مصالحه الشخصية في بعض الحالات الاستثنائية.

وأكد السيالي على أن فرع الوزارة حريص على استكمال ما يتعلق به من إجراءات في وقت قياسي وعبر البريد الالكتروني في كثير من الأحيان حتى لا تتأثر حجوزات الأسر الحاضنة وتأكيدات الفنادق بشكل سلبي قد يؤجل سفرهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم التأكيد على الأسرة الحاضنة قبل السفر بضرورة تسجيل بياناتهم في السفارات السعودية لدى مختلف البلدان التي يقومون بزيارتها عند وصولهم، وذلك لضمان سهولة مساعدتهم بكافة الخدمات في حال احتياجهم لها أثناء السفر، بالإضافة إلى سرعة التواصل معهم.