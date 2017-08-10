شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال

تواصل – وكالات :

أعلنت إحدى شركات الطيران عن ترتيبات جديدة تلائم الاشخاص الذين يتأثرون سلبا من جراء إزعاج الأطفال على متن الطائرات، أو تريد السفر مع العائلة دون الشعور بالقلق من ردود أفعال الأطفال أثناء الرحلات الجوية.

وشرعت شركة “إنديغو” للطيران منخفض التكاليف في تخصيص مناطق هادئة خالية من الأطفال على متن طائرتها، وتخصيص مقاعد للبالغين فقط.

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض للفكرة التي وصفها البعض بأنها “تمييزية”، إلا أن الشركة من جانبها بررت الإجراء بأنها تريد منح المسافرين مزيدا من الراحة على متن رحلاتها.

وفي الوقت الحالي، لم تقم أي شركة طيران أمريكية بإجراء تغييرات على لائحتها، رغم أن بعض شركات الطيران الدولية، بما في ذلك طيران آسيا والخطوط الجوية الماليزية وخطوط “سكوت” في سنغافورة، قد أدخلت بعض التغييرات على قواعدها في السنوات القليلة الماضية.