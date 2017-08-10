 شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال | صحيفة تواصل الالكترونية

شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال

0
شركات طيران تدرس تخصيص أماكن خالية من إزعاج الأطفال

تواصل – وكالات :

أعلنت إحدى شركات الطيران عن ترتيبات جديدة تلائم الاشخاص الذين يتأثرون سلبا من جراء إزعاج الأطفال على متن الطائرات، أو تريد السفر مع العائلة دون الشعور بالقلق من ردود أفعال الأطفال أثناء الرحلات الجوية.

وشرعت شركة “إنديغو” للطيران منخفض التكاليف في تخصيص مناطق هادئة خالية من الأطفال على متن طائرتها، وتخصيص مقاعد للبالغين فقط.

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض للفكرة التي وصفها البعض بأنها “تمييزية”، إلا أن الشركة من جانبها بررت الإجراء بأنها تريد منح المسافرين مزيدا من الراحة على متن رحلاتها.

وفي الوقت الحالي، لم تقم أي شركة طيران أمريكية بإجراء تغييرات على لائحتها، رغم أن بعض شركات الطيران الدولية، بما في ذلك طيران آسيا والخطوط الجوية الماليزية وخطوط “سكوت” في سنغافورة، قد أدخلت بعض التغييرات على قواعدها في السنوات القليلة الماضية.

 

شاهد ايضا

العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية قرب مفاعل باليابان

العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية قرب مفاعل باليابان

«قميص ذكي» لمرضى الجهاز التنفسي والربو

«قميص ذكي» لمرضى الجهاز التنفسي والربو

تعقيم وتبخير وفَرز.. تعرّف على المراحل التي تمر بها «التمور» قبيل التسويق

تعقيم وتبخير وفَرز.. تعرّف على المراحل التي تمر بها «التمور» قبيل التسويق

علماء فلك يكتشفون كوكبين «قابلين للحياة» خارج مجموعتنا الشمسية

علماء فلك يكتشفون كوكبين «قابلين للحياة» خارج مجموعتنا الشمسية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>