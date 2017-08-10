 الأسبوع المقبل.. إطلاق «متجر نون» أول متجر عربي على الساحة الإلكترونية    | صحيفة تواصل الالكترونية

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الأسبوع المقبل.. إطلاق «متجر نون» أول متجر عربي على الساحة الإلكترونية   

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الأسبوع المقبل.. إطلاق «متجر نون» أول متجر عربي على الساحة الإلكترونية   

تواصل – وكالات:

يعتزم متجر نون افتتاح صفحاته أمام المتسوقين بعد خمسة أيام من الآن ليبدأ العمل من الإمارات أولاً ويتأخر إطلاقه في المملكة لمزيد من الوقت.

وعندما تم الإعلان عن متجر نون في نوفمبر من العام الماضي كان الهدف المبدئي الإطلاق مع بداية الشهر، لكن هذا لم يحدث وحصلت بعدها تغييرات كثيرة منها نقل المقر الرئيسي للشركة إلى المملكة بدلاً من الإمارات وتسريح العديد من الموظفين والاستحواذ على شركات ناشئة ضمّ موظفيها ومدرائها إلى نون وحتى استقالة البعض.

وأكدت “نون” أن لديها تشكيلة ضخمة تصل إلى 20 مليون منتج وتلتزم بفترة توصيل سريعة خلال 3 ساعات فقط لبعض المنتجات وبعض المناطق.

ولم يبق الكثير على إطلاق نون، ليكون بذلك لاعب كبير على ساحة التجارة الإلكترونية العربية بمنافسة مباشرة مع العملاقة أمازون بعد استحواذها على سوق. كوم =.

 

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