العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية قرب مفاعل باليابان

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الخميس، العثور على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية قرب مفاعل فوكوشيما النووي المتوقف عن العمل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عمال البناء عثروا على القنبلة على بعد 300 متر من محطة توليد الطاقة أثناء عمليات الحفر بمنطقة لركن السيارات لتوسعة نطاق أعمال إخراج المفاعل من الخدمة.

وأوضحت الشرطة أن القنبلة قطرها 15 سنتيمترا ويصل طولها إلى 85 سنتيمترا، مشيرة إلى أنه تم إرسال صورها إلى قوات الدفاع الذاتي اليابانية للتحقق من احتمال انفجارها وتحديد إجراءات إزالتها، كما فرضت السلطات طوقا على بعد 200 متر من الموقع فيما لا تزال أعمال إخراج المفاعل من الخدمة جارية كالمعتاد.

يذكر أن المنطقة كانت تضم مطارا تابعا للجيش الإمبراطوري الياباني تم قصفه أثناء الحرب العالمية الثانية.