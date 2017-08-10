تعرَّف على علاج «الحازوقة» من الحالات البسيطة إلى الشديدة

تواصل – وكالات:

“الحازوقة” أو ما يعرف باسم الفواق هي انقباضات متكررة لا يمكن السيطرة عليها في عضلة الحجاب الحاجز الذي يقع تحت الرئتين، ويمثل الحدود بين الصدر والبطن.

ويعمل الحجاب الحاجز على تنظيم التنفس، ووجود عقبات في الحجاب الحاجز، يجعل من الصعب على الرئتين الحصول على الأكسجين.

معظم حالات “الحازوقة” تبدأ وتنتهى فجأة دون سبب ملحوظ تستمر عادة بضع دقائق فقط، ولكن أنواع الحازوقة التي تستمر لفترة أطول من 48 ساعة تعتبر مستمرة، والتى تستمر لفترة أطول من شهرين تعتبر مستعصية أو يصعب السيطرة عليها.

تشمل الأسباب الشائعة للحازوقة قصيرة الأجل ما يلي:

1- الإفراط في تناول الطعام.

2- تناول طعام حار.

3- شرب الكثير من الكحول والمشروبات الغازية.

4- تناول الأطعمة الساخنة جداً أو الباردة جداً.

5- ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة.

والحازوقة التي تستمر لفترة أطول من 48 ساعة تصنف حسب نوع من مهيج التي تسببت فيها مثل:

1- تهيج طبلة الأذن التي قد تكون ناجمة عن جسم غريب.

2- تهيج الحلق.

3- تضخم الغدة الدرقية.

4- ارتجاع المرئي.

5- ورم المرىء.

العلاج

معظم أنواع الحازوقة التي نتعرض لها ليست حالة طارئة، ولكن النوبات الطويلة يمكن أن تكون غير مريحة وتعطل نمط الحياة اليومي، اتصل بطبيبك إذا كان لديك حازوقة تستمر لفترة أطول من يومين.

هناك العديد من الخيارات للعلاج في المنزل خاصة في حالاتها الخفيفة وتشمل:

1- التنفس في كيس ورقي.

2- أكل ملعقة صغيرة من السكر المحبب.

3- حبس النفس.

4- شرب كوب من الماء البارد.

5- رفع الركبتين إلى صدرك والحفاظ على هذا الوضع.

6- الاسترخاء والتنفس بطريقة بطيئة تسيطر علي الزغطة.