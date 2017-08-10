8 أسباب لآلام أسفل الظهر

تواصل – وكالات:

أعراض آلام أسفل الظهر تتراوح الأعراض من آلام خفيفة إلى طعن أو إحساس بضغط وآلام قوية، والألم قد يجعل من الصعب التحرك أو الوقوف على التوالي.

وألم الظهر الحاد يأتى فجأة، وغالباً بعد إصابة من الرياضة، أو رفع الأوزان الثقيلة، والألم الذي يستمر أكثر من ثلاثة أشهر يعتبر مزمن، والألم الخفيف لا يتعدى الـ72 ساعة.

أسباب شائعة لآلام أسفل الظهر:-

1- زيادة الوزن

2- نمط الحياة غير نشط

3- وظائف التي تتطلب رفع الأثقال

4- التقدم في العمر.

ومن أبرز الأسباب الأخرى:

1- سلالة العضلات أو عرق النسا: هذا النوع من آلام الظهر التي تلي رفع الأثقال أو ممارسة الرياضة الصعبة، ومن الممكن أن تكون بسبب الضغط على العصب الوركي أو انتفاخ أو تمزق، وقد يكون الألم من الأرداف أسفل ساق واحدة، وهو ما يسمى عرق النسا.

2- آلام الظهر بسبب حقيبتك: على الرغم من أن ارتداء حقيبتك على الجزء العلوى من الظهر أو الكتف ، فإن منطقة أسفل الظهر تدعم الجزء العلوي من الجسم، كما يتحمل أي وزن إضافي منها، والحقيبة المفرطة في الأدوات يمكن أن تجهد أسفل الظهر، وخاصة إذا كان الشخص يحملها يوما بعد يوم.

3- النزول فجأة فى الألعاب الرياضية: النزول المفاجىء في صالة الألعاب الرياضية أو ملعب للجولف هي واحدة من الأسباب الأكثر شيوعاً للعضلات المفرطة مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر، خاصة وإذا كان الشخص مستمر في الكسل لمدة طويلة ثم يذهب فجأة إلى الرياضة.

4- الشيخوخة أو الإصابات: التقدم في العمر والوصول للشيخوخة أو التعرض لاصابات، قد يضعف أسفل الظهر، مما يضغط على جذور العصب الشوكي.