«جامعة نورة» تعلن مواعيد إصدار البطاقة الجامعية للطالبات

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هنأت عميدة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس الطالبات المقبولات في الجامعة للعام الجامعي 1438/1439هـ واللاتي تم قبولهن عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد، سائلة الله تعالى أن يوفقهن لخدمة وطنهن بالعمل المتميز ولتحقيق أهدافهن وطموحاتهن من خلال الاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها الجامعة.

وشددت السديس على أهمية استكمال الطالبة لإجراءات قبولها في الجامعة والمتمثلة في إصدار البطاقة الجامعية واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة الموعد عبر الدخول على رابط تحديد المواعيد المعلن على موقع الجامعة (هنا)، لتتمكن كل طالبة من معرفة موعدها لاستخراج البطاقة الجامعية واختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية والحضور للجامعة وفق المعلومات الموضحة للطالبة في حسابها الشخصي في الفترة من الأحد الموافق 21/ 11/ 1438 هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1438هـ.

وأكدت عميدة القبول على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستخراج البطاقة الجامعية واختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، حيث تعد آخر مراحل قبول الطالبة قبل انخراطها في الدراسة بالجامعة.