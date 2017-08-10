أمانة مكة: المطاعم الحاصلة على «الهاسب» ستقدم الخدمة لضيوف الرحمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أمس الأربعاء، أن المطاعم الحاصلة على شهادة “الهاسب” فقط هي من ستقدم الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال “البار” في حديث مع قناة “الإخبارية” على خلفية “ملتقى جودة وسلامة الغذاء في الحج”: إن “الأمانة عملت نظام أنه لا يقدم الخدمة لضيوف الرحمن إلا من يكون حاصل على شهادة (الهاسب) وهي شهادة مواصفة قياسية تضمن سلامة المنتج والتدقيق في سلامته طول مرحلة السلسلة الغذائية”.

من جانبه، أوضح الدكتور عايض العمري، رئيس المجلس السعودي للجودة، أن “الملتقى يركز على موضوع حيوي يتعلق بسلامة وجودة الغذاء، وهناك مواصفات قيادسية عاليمة في مجال جودة الغذاء، منها الأيزو وهناك برنامج لضمان سلامة الغذاء سينفذها الملتقى بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن”.