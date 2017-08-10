«قميص ذكي» لمرضى الجهاز التنفسي والربو

تواصل – وكالات:

طوّر باحثون كنديون، قميصاً ذكياً يمكنه مراقبة معدل تنفس الشخص الذي يرتديه؛ ما يمهد الطريق أمام اختراع ملابس يمكن استخدامها لتشخيص ومراقبة أمراض الجهاز التنفسي، وعلى رأسها الربو.

وأوضح الباحثون في مركز علوم البصريات والضوئيات وأبحاث الليزر في جامعة لافال الكندية، أن القميص الجديد يعمل دون أسلاك أو أقطاب أو وحدات استشعار مثبتة على الجسم، وفقاً لما ذكره موقع “ساينس دايلي” العلمي الأحد.

وقال قائد فريق البحث، يونس مصدق: إن القميص في الحقيقة مريح ولا يعيق حركة الجسم الطبيعية، وقد أظهرت اختباراتنا أن البيانات التي يتوصل إليها القميص الذكي يمكن الاعتماد عليها سواء كان المستخدم جالساً أو راقداً أو واقفاً أو حتى أثناء الحركة.

وأضاف أن القميص الذكي يعمل على وحدة هوائية تمت خياطتها على مستوى الصدر، وهي تتكون من قطعة ألياف بصرية مجوّفة مغلفة بطبقة رقيقة من الفضة من الداخل، في حين أن السطح الخارجي لقطعة الألياف مغطى بمادة من البوليمرات لحمايتها من عوامل البيئة الخارجية.

ومن أجل اختبار مدى قدرة القميص الذكي على الاحتمال، وضع الباحثون القميص داخل الغسالة وهو مزود بالهوائي «وبعد غسله 20 مرة، استطاع الهوائي تحمل المياه ومسحوق الغسيل، وما زال يعمل في حالة جيدة».