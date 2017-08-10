خوفاً من طاعون الإستاكوزا.. «الزراعة» تَحظُر استيراد الأسماك الحية من أيرلندا

تواصل – واس:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من دولة أيرلندا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي، أن فرض الحظر جاء بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة، وجود إصابات بمرض طاعون جراد البحر (الإستاكوزا) “CRAYFISH PLAGUE “.

وبيّن نائب المدير العام للإدارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أنه جرى التعميم على المحاجر الصحية، لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الأمراض.