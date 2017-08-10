«فيسبوك» تنافس «يوتيوب» وتُطلق منصة جديدة للفيديو

تواصل – وكالات:

تواصل شركة فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق منصات جديدة لها، حيث من المقرر إطلاق منصة لمقاطع الفيديو، على غرار تلك التي يقدمها موقع يوتيوب، في خطوة يراها محللون على أنها رفع وتيرة المنافسة مع غوغل.

وتطلق فيسبوك خدمتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “ووتش” الأسبوع الجاري وفقاً للمتحدث باسم الشركة في تصريح لـCNN، حيث أكد أن هذا الإطلاق سيبدأ “كاختبار محدود،” ولعدد معين من المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل إطلاقه على المستوى العالمي.

وستتضمن خاصية الفيديو هذه بعض الأحداث والبرامج المباشرة التي تنتجها الشركة في حين سيتم بث برامج أخرى ستنتجها شركاء فيديو آخرين مثل ناشونال جيوغرافيك وتايم وناسا واتحاد رابطة كرة السلة الأمريكية أو ما يُعرف بـ”NBA.”