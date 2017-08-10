مسؤول ياباني: مهتمون بالتمويل الإسلامي.. وساهمنا مع «أرامكو» في «بترو رابغ»

تواصل – وكالات:

أكد اتسواكي يوشيدا، المدير والمسؤول الاقتصادي الأول ببنك اليابان للتعاون الدولي، أن البنك جاهز للمساهمة في توفير التمويل للشركات اليابانية والمشاريع الكبرى بالخليج والشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الياباني في حديث مع CNN بالعربية أن طوكيو مهتمة كثيراً بالتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، وترغب بتطوير السياحة المتوافقة مع الشريعة.

وقال يوشيدا: إن مشروع “بترو رابغ” في السعودية هو أحد أبرز المشاريع التي ساهم البنك فيها مضيفاً: “بترو-رابغ نفذته شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية للصناعات الكيماوية، وقد حصل على تمويلات إسلامية وتقليدية، مضيفاً “ومع أن مصرف اليابان الدولي التعاوني، شارك في أحد التمويلات التقليدية للمشروع، إلا أنها كانت فرصة جيدة بالنسبة لنا للتعرف على التمويل الإسلامي”.

وحول إمكانية فتح مصارف إسلامية في اليابان قال يوشيدا: الأمر يعتمد على طبيعة تدفق رأس مال التمويل، وليس هناك الكثير من المسلمين أو شركات ذات غالبية مسلمة في اليابان، لذا لا أعتقد أن هناك حاجة وطلباً لمنتجات التمويل الإسلامي”.

لكنه استطرد متابعاً بأن الكثير من الشركات اليابانية تعمل على مستوى العالم بما فيه العالم الإسلامي، وبالنسبة لتلك الشركات اليابانية هنالك منفعة كبيرة للاستفادة في المعاملات المصرفية من منتجات التمويل الإسلامي.

وأضاف: “هذا سيساعد في تسويق التمويل الإسلامي، لذا أرى أن هناك الكثير من الشركات اليابانية ستشارك في منتجات التمويل الإسلامي في المستقبل القريب”.

ولفت يوشيدا إلى إقبال اليابان القوي على سوق المنتجات الحلال والسياحة المتوافقة مع الشريعة شارحا وجهة نظره بالقول: ” في اليابان نتوق إلى دعوة السائحين المسلمين، الذين يركزون على السياحة الحلال بما فيها المأكولات، الفنادق الحلال، المطاعم الحلال، وبالنسبة لليابان فإن عدد السكان يتقلص، لذا من المهم جداً جذب السياح المسلمين إلى البلاد وهذه إحدى أهم الاستراتيجيات التي تتبعها السياحة لدينا”.