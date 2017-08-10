«شيك» من وزير الداخلية لمواطن بمكة تعاون مع الدفاع المدني في إخماد حريق

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كرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المواطن عبدالله حمد محمد الأحيوي، بمنحه شيكاً مكافئة له نظير تعاونه مع الدفاع المدني في حادثة الحريق التي وقعت بتاريخ 6 / 6 /1438هـ بالعاصمة المقدسة.

سلّم الشيك للأحيوي، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، خلال استقباله له صباح اليوم بمقر المديرية بمكة المكرمة.

من ناحيته قدم الأحيوي، شكره وتقدير واعتزازه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على تكريمه، وأبان أن التكريم من قبل سموه لمسة وفاء، وتأكيد على دعمه لكل الأعمال الجليلة لخدمة الدين والوطن وحماية الأرواح والممتلكات.