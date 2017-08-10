 أول هاتف بالعالم يعمل دون بطارية | صحيفة تواصل الالكترونية

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أول هاتف بالعالم يعمل دون بطارية

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أول هاتف بالعالم يعمل دون بطارية

 

تواصل – وكالات:

كشف باحثون في الولايات المتحدة النقاب عن نموذج أولي من هاتف محمول يعمل من دون بطارية مستخدماً تكنولوجيا يأملون أن يجري استخدامها في نهاية المطاف في منتجات واسعة الانتشار.

والهاتف من صنع مجموعة من الباحثين في جامعة واشنطن في سياتل ويعمل من خلال تجميع كميات صغيرة من الطاقة من الإشارات اللاسلكية المعروفة بموجات تردد الراديو أو موجات (آر.إف).

وقال العضو بالفريق فامسي تالا لـ”رويترز” إن “موجات آر.إف موجودة في كل مكان حولنا لذلك فإن محطات إف.إم على سبيل المثال تبث موجات الراديو ومحطات إيه.إم تفعل ذلك ومحطات التلفزيون وأبراج الهاتف المحمول كلها ترسل موجات آر.إف”.

والهاتف هو نموذج أولي ويبدو للوهلة الأولى متطوراً قليلاً عن لوحة الدائرة الكهربائية مع إضافة أجزاء قليلة ويتعين على المتصل أن يضع سماعات الأذن ويضغط على زر للتحول بين التحدث والاستماع.

ويعتزم الباحثون طرح المنتج خلال ثمانية إلى تسعة أشهر ولم يعطوا مزيداً من التفاصيل، بيد أن عضواً بالفريق أعطى ملمحاً عن كيفية تأثير عملهم على تكنولوجيا الهواتف المحمولة في المستقبل.

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