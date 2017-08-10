تعقيم وتبخير وفَرز.. تعرّف على المراحل التي تمر بها «التمور» قبيل التسويق

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كشف مزارعون وتجار تَمْر عن مراحل مختلفة تَمُرّ بها محاصيل التمور قبل عرضها في صورة منتج جيد بالأسواق، وفي المهرجانات المختلفة وعلى رأسهم مهرجان “بريدة للتمور”.

وأكد مختصون في تجارة التمور أن تجارة التمور لم تعد محصورة على جني محاصيل التمور فحسب، بل تعدت إلى الاهتمام بمتطلبات الإنتاج‏ والتسويق، وتطوير جودة التمور وتلبية حاجة المستهلك من خلال آلات حديثة تطور الإنتاج‏ والتسويق بشكل أوسع، وإيجاد مصانع متخصصة لتعبئه التمور بأعلى المواصفات وأفضل مستويات الجودة.

وبحسب أحمد المحيميد، مالك أحد المصانع المتخصصة بتعبئة التمور بمدينة بريدة، فإن تعبئة التمور تمر بمراحل مختلفة منها التعقيم والتبخير والفرز، ثم الغسل والتعبئة باستخدام أحدث معدات التعبئة والتغليف وبطريقة أتوماتيكية وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس، وذلك لتسويقها من خلال استخدام مواد عالية الجودة في عملية تعبئة التمور، لافتاً إلى أنهم حريصون على المواصفات القياسية للتمور قبل تغليفها والاهتمام بحجم التمور ولونها وشكلها وتجانسها.

وأشار إلى أن تنمية قطاع إنتاج‏ وصناعة التمور تسهم في زيادة الحصة السوقية للصادرات في المملكة وخارجها، أملاً تسهيل تصدير التمور من الجهات ذات الاختصاص وفتح مجالات أوسع لهم.

ولفت إلى أنه يحرص على شراء التمور من مدينة التمور ببريدة، لجودتها ووفرتها وتنوعها، كما أنها خاضعة لاشتراطات الجودة، مشيداً بالقائمين على المهرجان وحسن التنظيم وتنوع الفعاليات.