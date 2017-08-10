«لنسعدهم».. برنامج للأطفال تنفذه وحدة «الناس للناس» و«الملك عبدالله التخصصي»

تواصل – فريق التحرير:

أقامت الوحدة الكشفية الناس للناس، التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الخميس وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، برنامجاً للأطفال المرضى بعنوان “لنسعدهم” شاركهم فيه الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية عضو اللجنة الكشفية العالمية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، والذي تضمن فقرات ترفيهية وأركان تعليمية، ومسابقات كشفية، وتقديم هدايا للأطفال المنومين في أجنحة المستشفى والمراجعين للعيادات.

وأوضح قائد وحدة الناس للناس يزيد الدوسري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها الوحدة لخدمة المجتمع وأفراده، ولرسم البسمة على شفاه المرضى من الأطفال المراجعين والمنومين على الأسرة البيضاء.

وقدم الدوسري باسم أعضاء الوحدة الشكر لأمين عام الجمعية على دعمه وتشجيعه لمبادرات الوحدة، ولإدارة المستشفى على تعاونها، وللجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح بالرياض، وجمعية كيان للأيتام على مشاركتهم ورعايتهم للبرنامج.