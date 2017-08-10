 بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 804 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 804 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 804 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

 تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخدمة المدنية (804) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 04 – 11 – 1438هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاحد القادم الموافق 21 – 11 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 02 – 12 – 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

وطالبت الوزراة المرشحين والمرشحات الوراد أسماؤهم لاصطحاب الوثائق التالية:

• الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

• أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

• شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

• صوره شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

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