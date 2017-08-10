وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ بالحج.. 32 جهة حكومية تشارك في التنفيذ

تواصل – واس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، مؤكداً أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة ، ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة كافة المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت إلى أن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية ، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حده ، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها ثم المهمة يليها التنفيذ التي تتضمن بدورها ( آلية تطبيق الخطة ، المهام والمسئوليات ، تعليمات التنسيق ، وتقييم الأداء ) ويأتي في المرتبة الرابعة ( مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري ) وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة ، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.

وكشف الفريق العمرو إلى أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها ، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة ، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة ، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وَعَّد مدير عام الدفاع المدني ، التكامل بين الوزارت والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ حجر الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام حيث تركز على تهيئة وتسخير كافة الامكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ماقد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث وإتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء وتوفير الإعاشة للمتضررين واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين وإتباع أفضل السبل وانجحها لإستكمال الحج بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

وأكد أن الخطة العامة للطوارئ لموسم الحج لعام 1438هـ ، بنيت للتعامل مع عدة فرضيات . حيث حددت هذه المخاطر وطرق التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.