 وزير مصري يمدح تجربة «التخصصات الصحية» بالمملكة ويؤكد ضرورة الاستفادة منها | صحيفة تواصل الالكترونية

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وزير مصري يمدح تجربة «التخصصات الصحية» بالمملكة ويؤكد ضرورة الاستفادة منها

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وزير مصري يمدح تجربة «التخصصات الصحية» بالمملكة ويؤكد ضرورة الاستفادة منها

تواصل – وكالات:

خلال زيارة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الخميس، لمقر هيئة التخصصات الصحية في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، أكد ضرورة الاستفادة من تجربة الهيئة في مجالات التصنيف والتدريب والاختبارات، كما أثنى على دورها في الارتقاء بالقطاع الصحي داخل المملكة.

وزار الوزير المصري مرافق هيئة التخصصات الصحية، واطلع على مراكز الامتحانات وما تقدمه من خدمة للمتدربين إلى جانب قاعات الاجتماعات الرئيسية والفرعية، حيث عبّر عن سعادته بما شاهده من إمكانات وجهود تقوم بها الهيئة لخدمة الممارسين الصحيين.

من جهته شدد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنيابة الدكتور سعد بن محمد عسيري، على أهمية وجود تعاون بين وزارة التعليم العالي في مصر و”الهيئة”، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تسعى للارتقاء بالعمل لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في حماية وتعزيز الصحة في المملكة، من خلال الكفاءات المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

وفي نهاية اللقاء، سلم الدكتور سعد بن محمد عسيري، درعاً تذكارية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معبراً عن اعتزاز هيئة التخصصات الصحية بهذه الزيارة.

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