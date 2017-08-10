 باحثون يصممون برنامجاً للصحافيين لكشف الأخبار الكاذبة | صحيفة تواصل الالكترونية

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باحثون يصممون برنامجاً للصحافيين لكشف الأخبار الكاذبة

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باحثون يصممون برنامجاً للصحافيين لكشف الأخبار الكاذبة

 

تواصل – وكالات:

صمم باحثون بريطانيون برنامجاً جديداً وفريداً قادراً على رصد وكشف الأخبار الكاذبة في لحظتها للصحافيين والمصورين والمراسلين، وجميع العاملين في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون.

ووصف الباحثون البرنامج بأنه بمثابة “جهاز مناعة” ضد نشر الأخبار الكاذبة على الإنترنت، وأطلق الباحثون على البرنامج اسم “Full Fact” أو “حقيقة كاملة”، حيث يتحقق من الخبر ومدى صحته من كذبه، ثم ينبه الإعلامي بسرعة بأن خبراً ما غير صحيح.

وسيطرح الباحثون في لندن نسخة أولية من البرنامج تحمل اسم “كاشف الهراء” سيتم اختبارها بدءاً من أكتوبر المقبل، كجزء من حملة عالمية لمواجهة ومكافحة الأخبار الوهمية.

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