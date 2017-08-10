 علماء فلك يكتشفون كوكبين «قابلين للحياة» خارج مجموعتنا الشمسية | صحيفة تواصل الالكترونية

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علماء فلك يكتشفون كوكبين «قابلين للحياة» خارج مجموعتنا الشمسية

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علماء فلك يكتشفون كوكبين «قابلين للحياة» خارج مجموعتنا الشمسية

 

تواصل – وكالات:

قال علماء فلك بريطانيون، إنهم اكتشفوا كوكبين قابلين للحياة، أوضحوا أنهما يقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية فقط من الشمس، ويدوران حول نجم يسمى “تاو قيطس” وهو نجم يقع في مجموعة “سيتيس”، يماثل حجم الشمس.

وتضم المنطقة القابلة للحياة في المجموعة الشمسية 4 كواكب صخرية، يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين ما تزال غير مضمونة بحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” .

وتسجل المنطقة درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جداً كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل.

لكن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين، بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم على بيانات من مرصد أوروبا الجنوبي في شيلي، فضلاً عن مرصد “كيك” في منطقة مونا كيا، بجزيرة هواي الأميركية.

 

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