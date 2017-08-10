 الإفراج عن منشد الطائف «مؤدي حركة الداب» بعد تعهد وكفالة | صحيفة تواصل الالكترونية

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الإفراج عن منشد الطائف «مؤدي حركة الداب» بعد تعهد وكفالة

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الإفراج عن منشد الطائف «مؤدي حركة الداب» بعد تعهد وكفالة

تواصل – الطائف:

أفرجت الجهات الأمنية بالطائف عن المنشد الذي أوقف أمس الأول؛ بسبب تأديته لحركة “الداب” التي حذرت منها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ووفقاً للمعلومات، فقد أفرج عن المنشد ‏بعد أخذ التعهد اللازم والكفالة.

وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، قد أكدت أمس الأول، أن الجهات الأمنية بالطائف ألقت القبض على المُنشد؛ لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية، ومشروع “نبراس”، وأدائه حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وقال محمد الشهراني شقيق المنشد عبدالله الشهراني على حسابه في “تويتر” إنه ليس له علاقة بحركة “الداب”، ولم يؤدها ولكن طلبوا منه التوقيع على تعهد.

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٢ تعليقات

  2. غريبة طيب لما سواها احد المغنينين في السعودية في احد الحفلات لم يوقف وياخذ تعهد ؟؟؟!!!!!!!

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