«رابح صقر» و«الشهراني» المتورطان في «حركة الداب».. لماذا قبضت مكافحة المخدرات على المنشد وقدرت المطرب؟!

تواصل – خاص

أثارت تصريحات الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع “نبراس” عبدالإله بن محمد الشريف، حول اعتذار المطرب رابح صقر، عن أدائه حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش، العديدَ من التساؤلات خصوصاً بعد تصريحات سابقة له، بتطبيق الأنظمة على فنان مشهور قام بأداء “حركة الداب”!

“الشريف” أعرب عن تقديره للمطرب رابح صقر، ووصف المطرب بأنه “رجل قدير”، وأن “الاعتذار ليس بغريب عليه”، في إشارة إلى تغريدة “صقر” على حسابه في “تويتر” التي قال فيها أن تلك الحركات – الداب- قُدمت من غير قصد.

وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى أن ملاحقة الفنان قانونياً من اختصاص جهات معينة، ودورهم في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يقتصر على رسم الخطط.

جاءت تصريحات “الشريف” لبرامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أمس في رده، بخصوص الاستمرار في ملاحقة الفنان رابح صقر بعد اعتذاره، وقال “الشريف”: “الفنان رابح صقر قدم اعتذاره، وبادر بتعاونه مع أجهزة مكافحة المخدرات، ونحن نقدر له هذه المبادرة ونحن جميعاً نثق تماماً بأن هذه الحركات قدَّمت من دون قَصد”.

وأكد”الشريف”، أن كل مَن يقوم بحركة “الداب” فهو عُرضة للمساءلة القانونية والعقوبات، ولكنه استدرك قائلاً: “لكن من يقدم اعتذاره فسيقبل، وندعو هؤلاء المشاهير والمؤثرين أن يساهموا في تقديم رسالتهم التوعوية لأفراد المجتمع”.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع “نبراس” شدد في تصريح خاص لـ”تواصل” على أنه لا استثناءات أو تهاون مع أي مخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية أو المديرية أو مشروع نبراس، كائناً من كان.

عدد من النشطاء قارنوا بين حالتي المطرب “رابح صقر” والمنشد عبدالله الشهراني، وتورط كلاهما بأداء حركة “الداب”، وقدم كل منهما اعتذاره على حسابه في تويتر، وألقت مكافحة المخدرات القبض على “الشمراني” وأعلنت ذلك في بيان رسمي، وقبلت اعتذار “رابح صقر” وأشادت به وقدرت دوره.

المطرب “رابح صقر” قال في اعتذاره: ‏”نقف بصف اللجنة الوطنية ‫#نبراس، ونحذر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علمٍ بمعنى أو مقصد هذه الحركة، وجميعاً معاً لمكافحة المخدرات”.

وهذا نص تغريدته واعتذاره:

المنشد عبدالله الشهراني الذي تورط في أداء “حركة الداب”، وقبضت عليه مكافحة المخدرات يوم الثلاثاء الماضي، قدم اعتذاره على حسابه في “تويتر”، وقال: “السلام عليكم.. أقدم أشد اعتذاري لحكومتنا الرشيدة وجمهوري العزيز على الحركة

(العفوية الغير مقصودة) في مهرجان الطائف تقبلوا اعتذاري. “

وهذا نص تغريدته: