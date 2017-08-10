النقد تُلزم شركات التأمين بإعادة المبالغ غير المنقضية للمؤمَّن له خلال 3 أيام

تواصل – الرياض:

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركات التأمين، بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال 3 أيام بدلاً من 15 يوماً من تاريخ علم الشركة في حال رغب المؤمن له إلغاء الوثيقة.

جاء ذلك في تعميم وجهته مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين، والذي أكدت فيه تعديل الفقرة الثامنة من وثيقة التأمين الموحد للتأمين الإلزامي على المركبات.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن مؤسسة النقد أكدت أنه في حال رغب المؤمن له في إلغاء التأمين، فإنه يتوجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقة بطلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين خلال 3 أيام عمل.