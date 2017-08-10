 عاجل.. المتحدث الامني: نحقق في مقطع فيديو يحمل ألفاظاً مسيئه منسوبه لأحد رجال الأمن | صحيفة تواصل الالكترونية

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عاجل.. المتحدث الأمني: نحقق في مقطع فيديو يحمل ألفاظاً مُسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن

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عاجل.. المتحدث الأمني: نحقق في مقطع فيديو يحمل ألفاظاً مُسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن

تواصل – الرياض

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: إن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يحمل ألفاظاً مُسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن، وأكد محاسبة مَن تثبت مسؤوليته.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، لـ”اليوم”، حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال لقطة الفيديو التي تحمل ألفاظاً مسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن،

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وجّه الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة، كل مَن يُسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته، وأن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت.

وأكد أمير الشرقية، أن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، وأضاف “لن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويُسيء تحت أي ظرف”. داعياً الجميع للالتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

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