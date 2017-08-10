بالفيديو.. هكذا يبدو حي «المسورة» بعد تمشيطه من الإرهابيين

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو الدمارَ الهائل الذي لحق بحي “المسورة” في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بعد أن استهدفه الإرهابيون الذين حولوه لوكرٍ لزعزعة الأمن وتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات.

وأبان الفيديو الذي بثته قناة “الإخبارية” حالةً من الهدوء في الحي بعد أن مشطته قوات الأمن التي لاحقت فيه فلول الإرهاب، وقضت على عددٍ من المطلوبين أمنياً ممن وضعتهم وزارة الداخلية على قائمة المطلوبين الـ23.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 2012، قائمة المطلوبين الـ23 والمتهمين بإثارة الشغب والفوضى واستهداف رجال الأمن وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.