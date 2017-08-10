 الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان للأطفال أثناء القيادة | صحيفة تواصل الالكترونية

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الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان للأطفال أثناء القيادة

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الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان للأطفال أثناء القيادة

تواصل – وكالات:

شددت الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة ربط حزام الأمان على مقعد الأطفال بطريقة صحيحة لتوفير حماية كافية له أثناء القيادة.

وأوضح الخبراء الألمان أنه لا يجوز أن يحتك حزام الأمان برقبة الطفل؛ حيث ينبغي أن يستقر على كتف الطفل، وإلا فقد يتسبب الحزام في جرح الفقرات العنقية عند وقوع حادث للسيارة أو حتى خنق الطفل في أسوأ الحالات.

ولمزيد من الأمان، ينبغي تثبيت مقعد الطفل خلف مقعد الراكب الأمامي، كي يتسنى للطفل النزول من السيارة على جهة الرصيف، كما يلزم جلوس الأطفال حتى 12 عاماً أو الذين يقل طولهم عن 50ر1 متر في مقعد مخصص للطفل.

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