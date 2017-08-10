 جوجل: النقاط في عناوين خدمة «جي ميل» ليست مهمة | صحيفة تواصل الالكترونية

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جوجل: النقاط في عناوين خدمة «جي ميل» ليست مهمة

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جوجل: النقاط في عناوين خدمة «جي ميل» ليست مهمة

تواصل – وكالات:

أوضحت شركة جوجل أن النقاط، التي تتم إضافتها في عناوين خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل”، ليس لها أي أهمية، على عكس الخدمات الأخرى.

وإذا قام المستخدم مثلاً بوضع نقطة بين الاسم الأول واللقب عند تسجيل العنوان (MAX.MUSTERMANN@GMAIL.COM) فإنه يمكن حذف هذه النقطة ليصبح العنوان (MAXMUSTERMANN@GMAIL.COM)، وسيتم تسليم الرسائل الإلكترونية كالمعتاد.

وأكدت الشركة الأمريكية أن كل عنوان بريد إلكتروني مستقل بشكل واضح عن أي نقاط يتم إضافتها أو حذفها، حيث لا يمكن إنشاء حساب ثان بنفس اسم المستخدم، وبالإضافة إلى ذلك فإن النقطة، التي يتم إضافتها سهواً لا تمثل أية مشكلة.

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