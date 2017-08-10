حماية المستهلك: تأثر القوى الشرائية لـ52 % من المدخنين بالضريبة الانتقائية (إنفوجراف)

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أجرت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها على تويتر استطلاعاً للرأي حول أراء المدخنين في أثر تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته في معدل شرائهم لمنتجات التبغ، حيث شملت شريحة الاستطلاع 2398 مشاركاً.

ونشرت جمعية حماية المستهلك “إنفوجرافيك” كشفت من خلاله نتيجة الاستطلاع الذي بيّن أن 52% من المدخنين قلل من الاستهلاك إما بشكل محدود أو متوسط أو عالٍ، بينما أظهر الاستطلاع أن 48% لم تؤثر الضريبة في معدلات شرائهم لمنتجات التبغ.

وتؤكد البيانات الإحصائية التي تنشرها مراكز مكافحة التدخين أن نسبة 70% من المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين ولكن نسبة 5% منهم فقط هم من ينجحوا في ذلك دون الحاجة لمساعدة طبية، وكثير من تلك النسبة البسيطة سوف يحاولون حتى سبع مرات قبل أن ينجحوا في ذلك.

كما تتضمن البيانات أن 29,7% من المدخنين بالمملكة بدؤوا تدخينهم قبل بلوغ 15 سنة من العمر فيما بدأ 60,9% التدخين قبل بلوغ 18 عاماً، ويقدم البرنامج الحكومي لمكافحة التدخين خدمات مجانية لراغبي الإقلاع في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكان قد بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في السعودية منذ رمضان الماضي في السعودية على المنتجات الضارة، ومنها التبغ الذي تضاعف سعره عقب الضريبة إلى 100 %.