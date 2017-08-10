طُرق سهلة للتغلب على الكسل الصباحي

تواصل – وكالات:

يرى خبراء في الصحة أن ثمة طرقاً للتغلب على الكسل الصباحي، لأجل قضاء نهار مفعم بالطاقة والفاعلية، وفق ما نقل موقع “ريجيم” ومنها:

1- وضع المنبه

ومن الأمور التي ينصح بها “كسالى الصباح”؛ وضع المنبه بعيداً عن متناول اليد، لأن العودة إلى نوم متقطع لعدة دقائق يسبب صداعاً وإحساساً بالخمول.

2- الماء على معدة فارغة

يُنصح المستيقظ بشرب كأس من الماء على معدة فارغة، إذ يساعد ذلك عل تحسين الجهاز المناعي وتقنية الجهاز الهضمي وتحضيره لامتصاص كافة العناصر الغذائية من الفطور.

3- الاستحمام بالماء البارد

أما في حال استمر الخمول، فالجدير بالشخص هو أن يأخذ حماماً بالماء البارد، لأن من شأن ذلك أن ينشط المستقبلات الحسية، فضلاً عن تناول وجبة فطور غنية بالسكريات.

4 – حاجته إلى النوم

وقبل كل شيء، يتوجب على الفرد أن يتبين حاجته إلى النوم، كما ينبغي أن يدرك أن قلة النوم وكثرته أمران سيئان، وتشير التقديرات إلى حاجة الفرد البالغ لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.