 طُرق سهلة للتغلب على الكسل الصباحي | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«العقاري» يوقّع اتفاقية مع «مؤسسة التقاعد» لحسْم الأقساط من «المعاش» إضافة مسارات تفويج جديدة لتسهيل وصول الحجاج لمحطات قطار المشاعر  فوضى وإهمال بمجمع طبي في الطائف.. و«الصحة» تغلقه بشكل فوري الفشل يطاردهم.. إيران توجه الحوثيين بقصف الرياض بعد إخفاق استهداف مكة عدد الأجانب العاطلين بالمملكة يرتفع 36% خلال 3 أشهر توقعات «الأرصاد»: أمطار على مرتفعات نجران وعسير..وغبار بـ4 مناطق نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية «المعيقلي» خطيباً للجمعة بالحرم المكي و«البعيجان» في المسجد النبوي الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو) خادم الحرمين يهاتف السيناتور الأمريكي «جون ماكين» للاطمئنان على صحته الهند.. اعتقال مالك ومدير وكالة سفريات استغلا اسم المملكة للنصب على طالبي العمل فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة»

طُرق سهلة للتغلب على الكسل الصباحي

0
طُرق سهلة للتغلب على الكسل الصباحي

تواصل – وكالات:

يرى خبراء في الصحة أن ثمة طرقاً للتغلب على الكسل الصباحي، لأجل قضاء نهار مفعم بالطاقة والفاعلية، وفق ما نقل موقع “ريجيم” ومنها:

1- وضع المنبه

ومن الأمور التي ينصح بها “كسالى الصباح”؛ وضع المنبه بعيداً عن متناول اليد، لأن العودة إلى نوم متقطع لعدة دقائق يسبب صداعاً وإحساساً بالخمول.

2- الماء على معدة فارغة

يُنصح المستيقظ بشرب كأس من الماء على معدة فارغة، إذ يساعد ذلك عل تحسين الجهاز المناعي وتقنية الجهاز الهضمي وتحضيره لامتصاص كافة العناصر الغذائية من الفطور.

3- الاستحمام بالماء البارد

أما في حال استمر الخمول، فالجدير بالشخص هو أن يأخذ حماماً بالماء البارد، لأن من شأن ذلك أن ينشط المستقبلات الحسية، فضلاً عن تناول وجبة فطور غنية بالسكريات.

4 – حاجته إلى النوم

وقبل كل شيء، يتوجب على الفرد أن يتبين حاجته إلى النوم، كما ينبغي أن يدرك أن قلة النوم وكثرته أمران سيئان، وتشير التقديرات إلى حاجة الفرد البالغ لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.

شاهد ايضا

هذا ما عثر عليه الأطباء داخل أمعاء «مريض مصري».. لن تصدق!

هذا ما عثر عليه الأطباء داخل أمعاء «مريض مصري».. لن تصدق!

«سيلفي» يوثق اللحظات الأخيرة لشاب أمريكي قبل سقوطه من أعلى جبل (فيديو)

«سيلفي» يوثق اللحظات الأخيرة لشاب أمريكي قبل سقوطه من أعلى جبل (فيديو)

شاهد.. لص يسرق سائقي التاكسي بأمريكا وهكذا علق سائق مسلم

شاهد.. لص يسرق سائقي التاكسي بأمريكا وهكذا علق سائق مسلم

أسترالي يقتحم السفارة الروسية في بلاده لسرقة «دراجة»

أسترالي يقتحم السفارة الروسية في بلاده لسرقة «دراجة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>