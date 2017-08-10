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تحذيرات من هطول أمطار قد تؤدي لسيول على بعض المناطق.. الأحد المقبل

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تحذيرات من هطول أمطار قد تؤدي لسيول على بعض المناطق.. الأحد المقبل

تواصل – فريق التحرير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتـربة والغبار على مرتفعات مناطق مختلفة بالمملكة بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن المناطق التي يتوقع هطول الأمطار الرعدية عليها هي (عسير، جازان، الباحة ومكة المكرمة).

كما توقعت الهيئة أن تزداد فرصة هطول الأمطار، حيث يتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول على تلك المناطق بدءاً من يوم الأحد.

كذلك لم تستبعد الهيئة تأثر الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة بهطول الأمطار الرعدية والأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي (نجران والمدينة المنورة)، وكذلك على منطقتي تبوك وحائل بدءاً من يوم الاثنين.

ودعت الهيئة الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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